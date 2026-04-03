Происшествия

Матерился на водителя автобуса: в Бишкеке задержан водитель грузовика

В Бишкеке задержали водителя грузового автомобиля, устроивший конфликт на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского РУВД.

По данным милиции, 2 апреля 2026 года в ходе мониторинга социальных сетей выявили видео, на котором водитель грузовика на улице Юнусалиева перекрыл путь автобусу и нецензурно оскорблял водителя.

Факт зарегистрирован в журнале учета Октябрьского РУВД, начата доследственная проверка.

В ходе разбирательства установлен и задержан гражданин А.Г., 1982 года рождения. В отношении него составили протокол по статье 126 («Мелкое хулиганство») Кодекса о правонарушениях.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
