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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Кыргызстане. Грузовые перевозки будут осуществляться без ограничений

В регионах, где введут режим чрезвычайного положения, дехканам и фермерам создадут надлежащие условия для проведения весенних полевых работ во время комендантского часа и в дневной период. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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Он также отметил, что транзитные грузы смогут пересекать территорию, где введено ЧП, без препятствий. «К примеру, если тот или иной товар нужно доставить из Токмака в Кара-Балту или обратно, то проехать смогут», — пояснил Кубатбек Боронов.

Помимо этого, в Оше и Джалал-Абаде образуют так называемый зеленый коридор для грузоперевозчиков.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147877/
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