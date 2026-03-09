В Кыргызстане вынесли на обсуждение правила перевозки опасных грузов

Проект постановления кабинета министров «О мерах по реализации соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)» вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан для выполнения международных обязательств Кыргызстана после присоединения страны к соглашению ДОПОГ. Напомним, соответствующее решение о присоединении принято 30 июня 2025 года постановлением кабмина № 379.

Соглашение ДОПОГ регулирует международные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Оно устанавливает единые правила безопасности, включая требования к классификации грузов, упаковке, маркировке, транспортным средствам и организации перевозок.

Документ действует между государствами-участниками и применяется к перевозкам, проходящим через территорию как минимум двух стран.

К реализации соглашения в Кыргызстане будут привлечены несколько государственных органов, в том числе:

Министерство транспорта и коммуникаций,

Министерство внутренних дел,

Министерство чрезвычайных ситуаций,

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,

Центр по стандартизации и метрологии,

Служба ветеринарного и фитосанитарного надзора.

Координацию их работы будет осуществлять Министерство транспорта и коммуникаций.

Как отмечается в справке-обосновании, необходимость новых правил связана с высокой опасностью таких перевозок. Неправильная транспортировка может привести к ДТП, взрывам и пожарам, поэтому требуется установить единые регламентированные нормы и повысить качество и безопасность перевозок.

Отмечается, что принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета и не повлечет негативных социальных, экономических или экологических последствий.