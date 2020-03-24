Режим ЧП в Кыргызстане. Граждан без бишкекской прописки в столицу не пустят

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение и комендантский час.

Граждан, которые не имеют прописку в Бишкеке, пускать в столицу не будут. Об этом на брифинге заявил комендант Алмазбек Орозалиев.

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По его словам, комендатура приняла такое решение сегодня — закрыть въезд в столицу гражданам, проживающим за городом.

«Из другого региона в Бишкек нельзя будет заехать. А если вы находитесь в столице и у вас прописка другой области или города, то вы спокойно можете выехать из Бишкека», — сказал Алмазбек Орозалиев.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.