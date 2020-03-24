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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мигранты из Кыргызстана застряли в аэропорту Москвы. Среди них есть провокаторы

Среди граждан, которые требовали вернуть их в Кыргызстан из аэропорта «Домодедово», было три провокатора. Не имея на руках билетов, они дезинформировали и провоцировали граждан продолжать требовать отправки на родину. Об этом сообщили в посольстве КР в России.

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Уточняется, что накануне в аэропорт выехали сотрудники представительства для урегулирования ситуации с гражданами Кыргызстана.

«Их было 42 человека, пять — без авиабилетов, остальные имели билеты на разные числа, начиная с 19 по 27 марта, и разные авиарейсы. Представители авиакомпании предоставили возможность вылететь, но они отказались. После разъяснений 25 человек поняли и покинули аэропорт «Домодедово». Однако некоторые продолжают заниматься провокациями и выкладывать недостоверные видео в интернет», — отметили в посольстве.

Гражданам разъяснили, что находиться в аэропорту нежелательно в связи с отменой рейсов на неопределенный срок. Более того, сотрудники местной полиции озвучили информацию о запрете нахождения граждан в аэропорту без действительных авиабилетов, в том числе на отмененные авиарейсы.

В Кыргызстане зарегистрировали 42 случая заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации. С завтрашнего дня в ряде районов и городов страны вводят чрезвычайное положение. На сегодня разрешения на полеты есть у компаний «Аэрофлот», «Авиа траффик», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Именно пассажиры этих авиакомпаний могут рассчитывать, что вернутся на родину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147842/
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