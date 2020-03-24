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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Внутренние авиарейсы в Кыргызстане временно приостановят из-за коронавируса

В Кыргызстане временно будут приостановлены внутренние авиарейсы, за исключением специальных. Об этом сегодня на заседании республиканского штаба сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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На совещании обсуждены вопросы по эпидемиологической ситуации в областях республики и комплекса принимаемых мер по недопущению распространения коронавируса. С учетом ситуации в стране и мире медицинские работники, экстренные службы продолжают работу усиленном режиме.

Представитель Министерства здравоохранения проинформировал, что из новых подтвержденных случаев 14 человек вернулись из малого хаджа из Саудовской Аравии, остальные — лица, которые с ними контактировали. Все они находятся под присмотром медицинских работников в соответствующих медицинских учреждениях.

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Кубатбек Боронов напомнил о введении чрезвычайного положения на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Он рассказал, что при пересечении санитарно-карантинных постов в регионах необходимо обратить особое внимание на логистику большегрузных автомобилей с продовольствием и другими товарами народного потребления.

Он напомнил, что во время чрезвычайного положения все продуктовые магазины, супермаркеты, продовольственные рынки, аптеки, медицинские учреждения, коммерческие банки будут работать в привычном и удобном для граждан режиме. Органы правопорядка будут патрулировать районы, города, чтобы минимизировать перемещения граждан без необходимости.

«Мы мобилизуем все силы и возможности государственных органов для обеспечения безопасности наших граждан. Органам правопорядка необходимо максимально сократить потоки передвижения граждан. Необходимо принимать жесткие меры в целях защиты здоровья граждан, иначе в итоге это может привести к печальным последствиям. Сами граждане должны понимать всю серьезность ситуации и четко следовать рекомендациям», — заключил Кубатбек Боронов.

Напомним, в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147831/
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