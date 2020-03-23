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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ЧС в Кыргызстане. Вокруг Бишкека установили 12 блокпостов

Вокруг Бишкека начали устанавливать санитарно-карантинные посты, всего их будет 12. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Читатели 24.kg прислали видео с места, где установлены блокпосты.

При въезде в город будут проверять состояние здоровья и уточнять цели выезда-въезда. На месте дежурят сотрудники МВД, МЧС и Минздрава.

Отмечается, что посты появятся:

1. На перекрестке улицы Фучика и БЧК.

2. На перекрестке бульвара Молодой Гвардии и улицы Саадаева.

3. На перекрестке улиц Тоголока Молдо и Саадаева.

4. На перекрестке улицы Курманжан Датки и БЧК.

5. На перекрестке проспекта Жибек Жолу и улицы Лермонтова.

6. На перекрестке улиц Салиевой и Ауэзова.

7. На перекрестке улиц Ауэзова и Анкара.

8. На улице 7 Апреля (поворот на панораму).

9. На перекрестке улиц Кожобергенова и 50 лет Победы (выше улицы Семетей).

10. На перекрестке улиц Дэн Сяопина и Алыкулова.

11. На перекрестке улиц Муромской и Алыкулова.

12. На перекрестке улиц Кожобергенова и Семетей.

Напомним, сегодня в Ноокатском районе подтвердили коронавирус еще у двоих кыргызстанцевВсего в Кыргызстане зарегистрировали 16 случаев заражения. Большая часть больных побывали в Саудовской Аравии в малом хадже. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147722/
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