ЧС в Кыргызстане. Вокруг Бишкека установили 12 блокпостов

Вокруг Бишкека начали устанавливать санитарно-карантинные посты, всего их будет 12. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
Читатели 24.kg прислали видео с места, где установлены блокпосты.
При въезде в город будут проверять состояние здоровья и уточнять цели выезда-въезда. На месте дежурят сотрудники МВД, МЧС и Минздрава.
Отмечается, что посты появятся:
1. На перекрестке улицы Фучика и БЧК.
2. На перекрестке бульвара Молодой Гвардии и улицы Саадаева.
3. На перекрестке улиц Тоголока Молдо и Саадаева.
4. На перекрестке улицы Курманжан Датки и БЧК.
5. На перекрестке проспекта Жибек Жолу и улицы Лермонтова.
6. На перекрестке улиц Салиевой и Ауэзова.
7. На перекрестке улиц Ауэзова и Анкара.
8. На улице 7 Апреля (поворот на панораму).
9. На перекрестке улиц Кожобергенова и 50 лет Победы (выше улицы Семетей).
10. На перекрестке улиц Дэн Сяопина и Алыкулова.
11. На перекрестке улиц Муромской и Алыкулова.
12. На перекрестке улиц Кожобергенова и Семетей.
Напомним, сегодня в Ноокатском районе подтвердили коронавирус еще у двоих кыргызстанцев. Всего в Кыргызстане зарегистрировали 16 случаев заражения. Большая часть больных побывали в Саудовской Аравии в малом хадже. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.