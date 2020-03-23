11:21
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ЧС в Кыргызстане. Юрист просит Верховный суд приостановить процессы

Юрист Замир Жоошев обратился к председателю Верховного суда в просьбой приостановить процессы во всех судах Кыргызстана. 

По его словам, необходимо отложить рассмотрение тех уголовных дел, которые не являются безотлагательными.

«19 марта на официальном сайте Верховного суда было сообщено, что в целях защиты от коронавируса в залы судебных заседаний будут допускаться только участники процессов — истцы, ответчики, обвиняемые, потерпевшие и их адвокаты, представители, а также гособвинители. Однако подобные меры, во-первых, напрямую нарушают принцип гласности судопроизводства, а во-вторых, послужат причиной еще большего снижения доверия граждан к судебной системе. Кроме того, участники процесса, перед которыми двери судов остаются открытыми, подвергаются большому риску стать распространителями и жертвами коронавируса», — пишет Замир Жоошев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147598/
просмотров: 539
Версия для печати
Материалы по теме
Япония не исключает возможности переноса Олимпийских игр
В Минздраве не знают, куда делись пассажиры бизнес-класса рейса Москва — Бишкек
Один день как за два. Как врачам в очагах с коронавирусом будут платить зарплату
У пассажиров рейса Москва — Бишкек, прибывшего вчера, коронавирус не обнаружен
В Китае выздоровели около 90 процентов зараженных коронавирусом
Алгоритм размещения под карантин зависит от эпидемиологической ситуации в мире
ЧС в Кыргызстане. Более 130 туристов из Египта и Таиланда вернулись в Бишкек
Расходы счета для борьбы с коронавирусом отследит наблюдательный совет
Вот что значит мыть руки. Вызовы медиков 103 в связи с инфекциями сократились
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 28,8 тысячи человек
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Бизнес
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
Звонки на&nbsp;все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
23 марта, понедельник
11:16
Япония не исключает возможности переноса Олимпийских игр Япония не исключает возможности переноса Олимпийских иг...
11:06
ЧС в Кыргызстане. Юрист просит Верховный суд приостановить процессы
10:51
В Минздраве не знают, куда делись пассажиры бизнес-класса рейса Москва — Бишкек
10:49
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 марта
10:42
Один день как за два. Как врачам в очагах с коронавирусом будут платить зарплату