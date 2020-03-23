ЧС в Кыргызстане. Юрист просит Верховный суд приостановить процессы

Юрист Замир Жоошев обратился к председателю Верховного суда в просьбой приостановить процессы во всех судах Кыргызстана.

По его словам, необходимо отложить рассмотрение тех уголовных дел, которые не являются безотлагательными.

«19 марта на официальном сайте Верховного суда было сообщено, что в целях защиты от коронавируса в залы судебных заседаний будут допускаться только участники процессов — истцы, ответчики, обвиняемые, потерпевшие и их адвокаты, представители, а также гособвинители. Однако подобные меры, во-первых, напрямую нарушают принцип гласности судопроизводства, а во-вторых, послужат причиной еще большего снижения доверия граждан к судебной системе. Кроме того, участники процесса, перед которыми двери судов остаются открытыми, подвергаются большому риску стать распространителями и жертвами коронавируса», — пишет Замир Жоошев.