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Общество

ЧС в Кыргызстане. На въезде в Балыкчи пробка, граждан без прописки не впускают

На въезде в Балыкчи образовалась пробка. Граждан без прописки в Иссык-Кульской области не впускают в регион. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

Напомним, что ранее областной штаб принял решение о закрытии всех пансионатов и гостевых домов на карантин. На въезде в Балыкчи установлены блокпосты.

В Кыргызстане выявили новые случаи коронавируса. Накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147531/
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