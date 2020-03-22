ЧС в Кыргызстане. На въезде в Балыкчи пробка, граждан без прописки не впускают

На въезде в Балыкчи образовалась пробка. Граждан без прописки в Иссык-Кульской области не впускают в регион. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

Напомним, что ранее областной штаб принял решение о закрытии всех пансионатов и гостевых домов на карантин. На въезде в Балыкчи установлены блокпосты.

В Кыргызстане выявили новые случаи коронавируса. Накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.