17:30
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане детсады и центры раннего развития закроют до 8 апреля

В Кыргызстане детсады и центры раннего развития закроют до 8 апреля. Приказ издал министр образования и науки Каныбек Исаков, сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, деятельность дошкольных образовательных организаций, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, центров раннего развития приостанавливают с 20 марта.

Читайте по теме
Детские сады в Кыргызстане тоже решено закрыть из-за коронавируса

Начальникам отделов образования Бишкека и Оша, заведующим районными/городскими отделами образования поручили довести данный приказ до сведения руководителей организаций.

В двухдневный срок поручили провести санитарную обработку всех помещений образовательных организаций.

«Согласно статье 2 пункта 172 Трудового кодекса КР заработную плату работникам дошкольных образовательных организаций, финансируемых из республиканского бюджета, сохранят», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147152/
просмотров: 517
Версия для печати
Материалы по теме
От Арстана Алая до Дастанбека Джумабекова. Как народ шутит про коронавирус
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Как выглядят опустевшие из-за коронавируса города в странах Европы
Выпускники детдомов и люди с инвалидностью шьют маски и продают по 10-15 сомов
Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15 тысяч масок
Консульство и визовый отдел посольства Германии закрыли для посетителей
Коронавирус в Кыргызстане. Крупные рынки в Бишкеке закрывать не будут
Коронавирус в Кыргызстане. Как не сойти с ума на фоне новостей о пандемии
Холод и плесень на стенах. Очередная жалоба на условия карантина под Бишкеком
Плохие условия карантина. Спикер ЖК призвал не выставлять в соцсети фото
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Бизнес
Как оплатить услуги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo;! Как оплатить услуги не выходя из дома? Через онлайн-банкинг «Керемет Банка»!
Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15&nbsp;тысяч масок Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15 тысяч масок
Все о&nbsp;коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия Все о коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия
&laquo;Бакай Банк&raquo; продает недвижимость в&nbsp;Бишкеке по&nbsp;сниженным ценам «Бакай Банк» продает недвижимость в Бишкеке по сниженным ценам
19 марта, четверг
17:27
От Арстана Алая до Дастанбека Джумабекова. Как народ шутит про коронавирус От Арстана Алая до Дастанбека Джумабекова. Как народ шу...
17:25
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
17:24
Как выглядят опустевшие из-за коронавируса города в странах Европы
17:17
Тендер на Е-паспорта. В конкурсе участвуют три компании
17:13
Как оплатить услуги не выходя из дома? Через онлайн-банкинг «Керемет Банка»!