В Кыргызстане детсады и центры раннего развития закроют до 8 апреля. Приказ издал министр образования и науки Каныбек Исаков, сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, деятельность дошкольных образовательных организаций, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, центров раннего развития приостанавливают с 20 марта.

Читайте по теме Детские сады в Кыргызстане тоже решено закрыть из-за коронавируса

Начальникам отделов образования Бишкека и Оша, заведующим районными/городскими отделами образования поручили довести данный приказ до сведения руководителей организаций.

В двухдневный срок поручили провести санитарную обработку всех помещений образовательных организаций.

«Согласно статье 2 пункта 172 Трудового кодекса КР заработную плату работникам дошкольных образовательных организаций, финансируемых из республиканского бюджета, сохранят», — отметили в ведомстве.