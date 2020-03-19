Выпускники детдомов и люди с инвалидностью шьют маски и продают по 10-15 сомов

Выпускники детских домов и люди с инвалидностью начали принимать заказы на пошив масок. Об этом 24.kg сообщил директор ОФ «Защиты прав детей-сирот» Игорь Беляев.

По его словам, маски шьют любого вида и качества, в зависимости от пожелания заказчика. «У нас большой ассортимент. Есть хлопчатобумажные, марлевые, из сатина и других материалов», — сказал Игорь Беляев.

Он отметил, что их стоимость составляет 10-15 сомов. Заказы принимаются по телефонам: 0559800579, 0703155866.

Игорь Беляев добавил, что на маски сейчас очень большой спрос. «У нас 15 швейных машин. Но они не успевают. Поэтому мы решили еще купить три и работать в две смены», — заключил он.