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Общество

Самый стыдливый депутат выделяет на борьбу с коронавирусом один миллион сомов

Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев выделит один миллион сомов на борьбу с коронавирусом. Об этом он сообщил сегодня на заседании.

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«Вот мы тут сидим и боимся даже поздороваться, а наши медики борются с вирусом лицом к лицу. Я сегодня же перечислю на расчетный счет правительства 1 миллион сомов, и призываю остальных тоже последовать моему примеру», — сказал Камчыбек Жолдошбаев.

Ранее бывший лидер партии «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов заявил, что готов выделить 5 миллионов сомов на поддержку медиков и пенсионеров. А бизнесмен Аскар Салымбеков обещал купить 30 тысяч медицинских масок для МП «Тазалык» и перечислить средства на счет правительства на покупку 100 тысяч масок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147086/
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