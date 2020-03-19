Самый стыдливый депутат выделяет на борьбу с коронавирусом один миллион сомов

Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев выделит один миллион сомов на борьбу с коронавирусом. Об этом он сообщил сегодня на заседании.

Читайте по теме В Кыргызстане открыли счет для борьбы с коронавирусом

Самый стыдливый нардеп призвал своих коллег и бизнесменов страны помочь правительству.

«Вот мы тут сидим и боимся даже поздороваться, а наши медики борются с вирусом лицом к лицу. Я сегодня же перечислю на расчетный счет правительства 1 миллион сомов, и призываю остальных тоже последовать моему примеру», — сказал Камчыбек Жолдошбаев.

Ранее бывший лидер партии «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов заявил, что готов выделить 5 миллионов сомов на поддержку медиков и пенсионеров. А бизнесмен Аскар Салымбеков обещал купить 30 тысяч медицинских масок для МП «Тазалык» и перечислить средства на счет правительства на покупку 100 тысяч масок.