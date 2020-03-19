Водителей накажут за завышение цен на междугородние перевозки пассажиров

В отношении водителей междугородних такси, которые завышают цены на поездки, будут применяться меры. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.

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По данным ведомства, госпредприятие «Кыргыз автобекети» проводит разъяснительные работы со всеми водителями междугородних перевозок. «Директор автовокзала отметил, что стоимость пассажирских перевозок в Джалал-Абадскую, Ошскую и Иссык-Кульскую области не повышалась. Если водители будут завышать цены, то в их отношении примут меры», — сказали в Минтрансе.

В ГСБЭП 24.kg заявили, что любой гражданин может обратиться в их ведомство с заявлением о необоснованном повышении цен на пассажироперевозки.

Напомним, бишкекчанка пожаловалась на то, что водители междугородних такси, пользуясь положением, завышают цены на поездки в регионы Кыргызстана. По ее словам, до выявления коронавируса в стране стоимость поездки из Бишкека в Джалал-Абадскую область составляла максимум 600 сомов, сейчас — до 1,5-2 тысяч.