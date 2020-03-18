Музей ИЗО временно закрывается для публики, но можно посетить онлайн-галерею

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приостанавливает прием посетителей. Об этом сообщили в КНМИИ.

По их данным, музей не закрыт, сотрудники продолжают выполнение своих основных функций по сохранению, оцифровке коллекции.

Можно посетить сайт artmuseum.kg. Сегодня там можно увидеть около 1,5 тысячи работ, представленных в музее.

Напомним, что с 12 марта в Кыргызстане ввели временное ограничение на проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Накануне принято решение о временном закрытии кинотеатров, ночных и компьютерных клубов, зон питания и игровых площадок для детей в торгово-развлекательных центрах.