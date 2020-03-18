20:10
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество

Музей ИЗО временно закрывается для публики, но можно посетить онлайн-галерею

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приостанавливает прием посетителей. Об этом сообщили в КНМИИ.

Читайте по теме
Посети музей не выходя из дома. В Бишкеке презентовали онлайн-галерею

По их данным, музей не закрыт, сотрудники продолжают выполнение своих основных функций по сохранению, оцифровке коллекции.

Можно посетить сайт artmuseum.kg. Сегодня там можно увидеть около 1,5 тысячи работ, представленных в музее.

Напомним, что с 12 марта в Кыргызстане ввели временное ограничение на проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Накануне принято решение о временном закрытии кинотеатров, ночных и компьютерных клубов, зон питания и игровых площадок для детей в торгово-развлекательных центрах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146990/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Нет денег на ремонт музея Чингиза Айтматова. Депутат Дастан Бекешев возмущен
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Бизнес
Beeline переводит офисы обслуживания в&nbsp;Джалал-Абадской области на&nbsp;особый режим Beeline переводит офисы обслуживания в Джалал-Абадской области на особый режим
Смотри сериалы и&nbsp;фильмы бесплатно не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;O!TV Смотри сериалы и фильмы бесплатно не выходя из дома в O!TV
Где сдать анализы в&nbsp;Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
Вниманию абонентов Beeline в&nbsp;роуминге! Бесплатные звонки на&nbsp;номера горячей линии Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
18 марта, среда
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного повысился во всех районах Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного повысилс...
19:46
Музей ИЗО временно закрывается для публики, но можно посетить онлайн-галерею
19:43
Акрам Мадумаров. Ситуация в Сузакском районе под особым контролем
19:22
Завтра в восточной части Бишкека не будет холодной воды
19:01
В Кыргызстане начнут транслировать видеоуроки для школьников