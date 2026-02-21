Музей ИЗО приглашает бишкекчан посетить тактильный уголок

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева приглашает бишкекчан посетить тактильный уголок.

Он расположен на втором этаже, в западном зале, и открыт для всех, кто хочет по-новому почувствовать искусство.

«Для нашего музея инклюзия — это не просто направление работы, а важная ценность. Мы стремимся сделать искусство доступным для каждого, в том числе для незрячих и слабовидящих посетителей. Тактильный уголок — это особое пространство, где экспонаты адаптированы для восприятия через прикосновение. Здесь можно не только увидеть, но и почувствовать форму, фактуру и образ произведения руками, открывая для себя искусство через другой, очень глубокий и личный опыт», — говорится в сообщении.