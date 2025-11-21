17:16
Передача здания музея в Бишкеке сэкономит столичному бюджету 1 миллион сомов

Мэрия Бишкека внесла на рассмотрение городского кенеша проект постановления «О даче согласия на безвозмездное отчуждение в государственную собственность нежилого помещения — музея с земельным участком, расположенного по адресу: переулок Сокулукский, 10».

Согласно справке-обоснованию, помещение рекомендуется передать в госсобственность на основании письменных обращений столичного управления культуры и Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики с целью создания единой системы управления всеми музейными объектами, связанными с жизнью и творчеством Алыкула Осмонова, популяризации национального культурного наследия и ознакомления молодого поколения с историческими ценностями.

Передача музея в госсобственность позволит обеспечивать экономию средств местного бюджета в размере 1 миллиона 52,1 тысячи сомов.

Уточняется, что по законодательству имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть отчуждено путем купли-продажи, приватизации, мены или безвозмездной передачи в государственную собственность. Безвозмездное отчуждение производится с согласия местного кенеша.
