Кумыс оказался среди самых отвратительных блюд мира в музее Берлина

В соцсетях обсуждают необычную находку в немецком музее Disgusting Food Museum в Берлине. Пользователь опубликовал фото экспозиции, где среди так называемых «отвратительных» продуктов оказался кумыс.

По словам автора публикации, в музее представлены крайне специфические экспонаты — настойки с новорожденными мышатами, змеями и другие продукты, которые могут вызвать отвращение. На этом фоне посетителей удивило, что в список попал и традиционный кыргызский напиток.

На табличке рядом с экспонатом указано, что кумыс — это ферментированный напиток из кобыльего молока, происходящий из Центральной Азии. Отмечается, что он был распространен среди кочевых народов — казахов, кыргызов и монголов, а позже стал популярен и в Советском Союзе. 

Также описывается его вкус как слегка кислый, напоминающий смесь йогурта и пива или шампанского со сметаной.

Кроме того, в описании подчеркивается, что производство кумыса требует определенного мастерства, так как процесс ферментации должен строго контролироваться.

Публикация вызвала бурную реакцию пользователей. Многие задаются вопросом, почему традиционный напиток, считающийся полезным и культурно значимым в Центральной Азии, оказался в музее «отвратительной еды».
Материалы по теме
В Нацмузей передали древний балбал-камень из Иссык-Куля
В музее имени Семена Чуйкова пройдет выставка «Волшебный мир весны»
Музей ИЗО приглашает бишкекчан посетить тактильный уголок
Кыргызстан не пропустил 15 тонн незаконно ввезенного кумыса из России
Россияне скупили весь кумыс в преддверии года Огненной Лошади
Передача здания музея в Бишкеке сэкономит столичному бюджету 1 миллион сомов
Наследие Героя Кыргызстана: в Чуйской областной больнице открыли музей Акрамова
В Бишкеке пройдет презентация тактильного пространства для слабовидящих
В Гизе открылся Большой Египетский музей. Его строили более 20 лет
Из музея в Калифорнии украли более тысячи экспонатов
