Наследие Героя Кыргызстана: в Чуйской областной больнице открыли музей Акрамова

В Чуйской областной больнице сегодня открыли музей Героя Кыргызстана, выдающегося хирурга и ученого Эрнста Акрамова. Открытие приурочили к годовщине его ухода — 26 ноября 2024 года.

В небольшом помещении, наполненном тишиной и запахом свежей краски, теперь хранят память о человеке, который десятилетиями спасал жизни и формировал целые поколения врачей.

Комната-музей расположена в одном из крыльев больницы. На стенах — редкие фотографии, где Эрнст Акрамов в операционной, рядом с коллегами, учениками, на международных конференциях. На полках разложены его рабочий халат, очки, награды, книги с личными пометками, сувениры, подаренные врачами из разных стран.

«Мы хотели сохранить атмосферу его кабинета. Чтобы каждый, кто сюда зайдет, почувствовал: он только что вышел на операцию», — рассказала одна из сотрудниц, еле сдерживая волнение.

По словам руководства, теперь студенты и молодые врачи будут начинать практику с посещения музея — чтобы понять, каким должен быть врач, который ставит профессиональный долг выше всего.

Эрнст Акрамов Родился 24 июня 1936 года во Фрунзе. В 1960 году окончил Кыргызский государственный медицинский институт и сразу же начал работать хирургом. Врач, обладавший уникальным мастерством и железной выдержкой, быстро стал одним из самых сильных специалистов страны.

За свою карьеру он стал:

— доктором медицинских наук, профессором;

— заслуженным деятелем науки КР и заслуженным врачом Киргизской ССР;

— народным депутатом СССР и депутатом Жогорку Кенеша;

— лауреатом Государственной премии КР;

— автором более 350 научных работ, 16 монографий и 23 патентов.

Он был пионером сосудистой хирургии, хирургической гастроэнтерологии, реконструктивных операций. Многие вмешательства, которые он проводил, не имели аналогов.

Фото 24.kg. В Чуйской областной больнице открыли музей Акрамова

Коллеги признаются: Эрнст Акрамов практически не уходил домой. Молодые врачи вспоминают, как он до поздней ночи стоял у операционного стола, а утром разбирал клинические случаи, обучая студентов.

Он вырастил 17 докторов и кандидатов медицинских наук — людей, которые сегодня возглавляют крупные клиники и кафедры.

Эрнст Акрамов активно занимался общественной деятельностью: основал партию «Моя страна», был депутатом Жогорку Кенеша, но отказался от мандата, чтобы остаться в медицине.

Именно по его настоянию в Чуйской областной больнице появился современный хирургический корпус, конференц-зал и собственная библиотека.

Фото 24.kg. В Чуйской областной больнице открыли музей Акрамова

Когда мы вышли из комнаты-музея, несколько молодых интернов тихо стояли в коридоре. Один из них сказал: «Если хотя бы на десять процентов приблизиться к тому, каким врачом он был — уже счастье».