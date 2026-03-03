11:48, 03 марта 2026, Бишкек - 24.kg, Айзада КУТУЕВА
В музее имени Семена Чуйкова пройдет выставка «Волшебный мир весны»
В Мемориальном доме-музее Семена Чуйкова в Бишкеке 4 марта состоится открытие выставки произведений декоративно-прикладного искусства «Волшебный мир весны». Об этом сообщает Объединенная дирекция мемориальных музеев столицы.
По ее данным, экспозиция объединяет работы современных мастеров, выполненные в разных техниках: батик, вышивка на войлоке, резьба по дереву, гобелен, вышивка крестом, войлочное панно, шерстяная акварель, нуновойлок, вышивка атласными лентами, хохлома — роспись, вышивка гладью, алмазная вышивка, ватные игрушки, куклы-обереги, текстильные игрушки, украшения, декорирование камушками.
Выставка будет радовать посетителей с 4 марта по 3 апреля.