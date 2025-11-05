В Бишкеке пройдет презентация тактильного пространства для слабовидящих

7 ноября в 14.00 в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева пройдет презентация тактильного пространства. Об этом 24.kg сообщили в музее.

По его данным, музей считает важной миссией инклюзию слабовидящих людей в общество средствами культуры и искусств, поэтому проект «Формирование инклюзивного музейного пространства для слабовидящих и незрячих, через тактильные скульптуры» инициированный в 2023 году и включающий в себя 6 тактильных копий скульптур, развивается расширяя коллекцию тактильных экспонатов.

Фото музея ИЗО

В 2025 году к имеющимся экспонатам добавлены тактильные скульптуры в рамках проекта «Инклюзивный музей» Университета Центральной Азии — это копии произведений Ольги Мануиловой «Помощь фронту» и «Девушка-колхозница».

К скульптурам добавили изделия декоративно-прикладного искусства — копию традиционного алакийиза, фрагмент традиционного шырдака, а также оммаж на модернизированный алакийиз художника Джумабая Уметова.

Сейчас тактильный уголок музея состоит из 8 скульптур, 3 изделий декоративно-прикладного искусства, 1 гипсовой лепнины национальных узоров и 1 объемной гипсовой копии картины.