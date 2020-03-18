На Иссык-Куле на карантин помещен один паломник. Летел одним рейсом с сузакцами

В Иссык-Кульской области на карантин поместили одного кыргызстанца, вернувшегося из малого хаджа из Саудовской Аравии. Об этом 24.kg сообщил координатор по здравоохранению Мирбек Сагынбаев.

По его словам, паломник вернулся одним рейсом с кыргызстанцами, у которых подтвержден коронавирус.

«Поскольку он контактировал с ними, его госпитализировали. У него взяли повторный анализ на коронавирус. Результата пока нет», — сказал он.

Остальные паломники, которые вернулись другими рейсами, находятся под домашним наблюдением. Всего малый хадж совершили 16 человек.

Мирбек Сагынбаев добавил, что также в карантине находятся две кыргызстанки, которые вернулись из Германии.

Напомним, сегодня стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа из Саудовской Аравии.