Алиярбек Абжалиев рассказал, что вернувшихся паломников никто не проверял

В социальных сетях сообщают, что с 17 по 22 февраля с официальным визитом в Саудовской Аравии были члены Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, Мирлан Бакиров, Айбек Алтынбеков, Омурбек Бакиров, Акылбек Жапаров, Канатбек Исаев, Абдимуктар Маматов и муфтий Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев. Пользователи интересуются, прошли ли они проверку на коронавирус.

По их данным, в поездке также был депутат Алиярбек Абжалиев. Но он опроверг информацию о недавней поездке в Саудовскую Аравию. Об этом нардеп заявил 24.kg.

В социальной сети Facebook написали, что Алиярбек Абжалиев тоже ездил в Саудовскую Аравию и вернулся 12 марта.

«Я с нового года никуда не ездил, не выезжал из страны. Информация не соответствует действительности. У нас намечалась поездка в Грузию 24 марта, мы ее отменили», — сказал Алиярбек Абжалиев.

По его словам, из малого хаджа вернулись его знакомые.

«Мои знакомые вернулись 12 марта из Саудовской Аравии. Об этом я говорил сегодня на заседании парламента. Я с ними не встречался, только вчера узнал, что вернулись, и поговорил по телефону. Они сообщили, что целую неделю ходили свободно, только накануне их разместили в карантин», — пояснил депутат.