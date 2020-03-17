«Российские железные дороги» отменили все поезда в Кыргызстан: коронавирус

Компания «Российские железные дороги» с 8.00 16 марта ограничила пересечение границы Казахстана (по территории которого проходят все железнодорожные маршруты между Россией и Кыргызстаном) для всех граждан, за исключением граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в РК; казахстанцев, выезжающих за границу на лечение при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения; иностранцев, ранее въехавших на территорию Казахстана для их выезда из страны. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

Таким образом, на поездах, отправляющихся после 16 марта и следующих транзитом через РК, смогут ехать, как правило, только граждане Казахстана, возвращающиеся домой, и граждане других государств, выезжающие из РК.

Сквозной проезд между Россией и Кыргызстаном и обратно будет невозможен для граждан этих стран, не имеющих ближайших родственников в Казахстане или вида на жительство в этой республике.

«Внимание! В связи с распространением коронавирусной инфекции некоторые государства ввели ограничения на транспортное сообщение через их границы. Пассажирские поезда, следующие по территории этих стран, могут быть временно отменены или проследуют измененным маршрутом. В ряде случаев вводятся специальные условия перевозки пассажиров», — говорится в сообщении компании.

РЖД отменила поезда в 17 государств, в том числе в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.