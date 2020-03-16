Школьный карантин. Чем занять детей, если на площадку нельзя

С сегодняшнего дня и до 8 апреля 2020 года все школы Кыргызстана ушли на карантин. Посещать детские площадки, кинотеатры и прочие места массового скопления людей не рекомендуется. Чем же занять в это время детей?

24.kg предлагает читателям несколько полезных советов, которые помогут с минимальными потерями пережить трехнедельный карантин.

Карантин — не каникулы

В первую очередь родителям стоит объяснить детям разницу между каникулами и карантином. Стоит рассказать, почему принято такое решение, что такое коронавирус и чем он опасен.

Познакомьте детей с основными принципами профилактики.

Обязательно проговорите, что введенный карантин — не каникулы. Это значит, что детям стоит быть осторожными, не ходить в кино, по магазинам и в места, где собирается много людей.

Отпуск, бабушки, дежурства

Для родителей школьников сейчас самый главный вопрос — куда деть детей и как обеспечить их контроль. Самый простой вариант — взять на период карантина отпуск или договориться с начальником о том, чтобы работать удаленно.

Да, организовать себе рабочий день дома при наличии детей тяжело, но так вы точно сможете контролировать, чем они занимаются.

А если уйти из офиса не получается? Тут возможны два варианта. Первый и, пожалуй, самый дешевый — отправить детей к родственникам, бабушкам и дедушкам. Если они живут в селе, еще лучше. Там нет массового скопления людей, дети будут чаще бывать на свежем воздухе и меньше «залипать» в гаджетах.

Если такой возможности нет, то один из выходов из ситуации — объединиться с друзьями, знакомыми или соседями. Можно договориться, что вы будете по очереди приглядывать за тремя-четырьмя детьми. Конечно, при условии, что никто из них не болен.

Однако помните: в этом случае нужно подумать о том, чем занять детей, чтобы они не разнесли квартиру.

Надо обязательно предусмотреть хотя бы пару часов на прогулку во дворе.

Детям обязательно нужны активные игры. Да и подышать свежим воздухом не помешает. К тому же за время такой прогулки вы сможете проветрить квартиру, что тоже уменьшит вероятность подцепить какой-либо вирус.

Книги, игры и хендмейд

Даже если вы решили, кто будет присматривать за ребенком, остается другая проблема — как организовать время так, чтобы ребенок через неделю не взвыл от скуки, а проводил время с пользой.

Самое главное — оставаться спокойными. Спокойные и уверенные родители — спокойные дети.

Вариантов развлечений масса: настольные игры по возрасту, курсы кулинарии, хендмейд, оригами, необычное рисование, квесты. Но все это, конечно, потребует огромных ресурсов родителей. Постарайтесь заранее продумать занятия для детей хотя бы на пять-шесть дней вперед.

И помните, что занятия могут быть самыми обыденными. Например, деткам постарше делегируйте домашние обязанности и хвалите их за проявление «взрослости».

Сегодня в интернете есть много мастер-классов на самые разные темы. Это могут быть аппликации, вышивка, изготовление мыла и изделий из различных материалов, вязание. Посмотрите вместе с ребенком имеющиеся варианты. Пусть он выберет, что ему интересно и что он точно будет делать.

Карантин хорош тем, что из-за запрета посещения массовых мероприятий можно посвятить время чтению.

Да, современных детей трудно уговорить почитать. Тут вам следует проявить характер и сразу объяснить, что сделать это придется. Однако при этом предоставьте ребенку выбор книги. Пусть сам решит, на какое произведение потратит время. Например, можно установить правило, что он прочитает за время карантина одну книгу. Или что будет каждый вечер пересказывать то, что прочитал.

Не забывайте на карантине и о школьных занятиях, ведь вынужденные каникулы закончатся.

Уделяйте школьным предметам хотя бы 1-1,5 часа в день.

Необязательно вновь и вновь штудировать пройденный материал. Достаточно найти в интернете полезные ресурсы с дополнительной интересной информацией о пройденном материале. Можно посмотреть документальные фильмы на школьные темы.

Еще сделайте подборку интересных фильмов, которые модно смотреть с детьми. Но и здесь не переусердствуйте — не стоит все время отдавать просмотрам бесконечных сериалов и мультиков.

Грядки на подоконнике

Не знаете, с чего начать занятия с детьми? У нас есть несколько интересных и простых вариантов. Например, можно вместе вырастить растение. Покупайте любые понравившиеся семена и организуйте себе огород на подоконнике.

Хотите быстрого результата — выращивайте фасоль.

Позвольте вашему ребенку выбрать меню сегодняшнего ужина. Пусть найдет нужный рецепт в интернете по тем продуктам, которые есть в холодильнике. Особенно это актуально для младших школьников.

Вспомните, чем вы сами занимались в свободное время, когда были детьми. Например, знает ли ваш ребенок, как строить шалаш? Нет? Самое время научить его. В ход могут идти любые подручные средства, а играть в таком шалаше дети могут часами.

Главное, помните, что детям важнее ваше внимание, чем любые гаджеты и развивайки. Используйте карантин для того, чтобы провести больше времени с детьми. Например, установите правило, что каждый вечер вы все вместе гуляете на свежем воздухе. Это не должен быть поход в торговый центр или кафе. Просто прогуляйтесь возле дома, поговорите с ребенком на любые темы. Это гораздо полезнее любых развлечений.