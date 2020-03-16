Родители должны сами решить, отправлять или нет детей в садики

Отправлять или не отправлять ребенка в детский сад, должны решать сами родители. Об этом сообщили в Республиканском штабе по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавируса.

Отмечается, что с 16 марта по 8 апреля в Кыргызстане ввели преждевременные каникулы для учащихся общеобразовательных школ и студентов высших учебных заведений. На детсады карантин не распространяется.

«Необходимо создать условия работающим родителям, которым некому оставлять детей, некому за ними присматривать. Поэтому детсады будут работать. Сколько бы детей ни пришло, детские сады должны их принять. Отправлять ребенка в детский сад или нет, должны решать родители. В садиках нужно строго соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения и обеспечить дезинфекционную работу», — говорится в сообщении.

Члены республиканского штаба призвали родителей следить за тем, чтобы дети не посещали места массового скопления людей, игровые площадки в торгово-развлекательных центрах, компьютерные клубы и кинотеатры. В период карантина рекомендуют находиться дома. Родителей также призвали объяснять детям о правилах личной гигиены и профилактики гриппа и ОРВИ, включая коронавирус.