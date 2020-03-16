17:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Родители должны сами решить, отправлять или нет детей в садики

Отправлять или не отправлять ребенка в детский сад, должны решать сами родители. Об этом сообщили в Республиканском штабе по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавируса.

Отмечается, что с 16 марта по 8 апреля в Кыргызстане ввели преждевременные каникулы для учащихся общеобразовательных школ и студентов высших учебных заведений. На детсады карантин не распространяется.

«Необходимо создать условия работающим родителям, которым некому оставлять детей, некому за ними присматривать. Поэтому детсады будут работать. Сколько бы детей ни пришло, детские сады должны их принять. Отправлять ребенка в детский сад или нет, должны решать родители. В садиках нужно строго соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения и обеспечить дезинфекционную работу», — говорится в сообщении.

Члены республиканского штаба призвали родителей следить за тем, чтобы дети не посещали места массового скопления людей, игровые площадки в торгово-развлекательных центрах, компьютерные клубы и кинотеатры. В период карантина рекомендуют находиться дома. Родителей также призвали объяснять детям о правилах личной гигиены и профилактики гриппа и ОРВИ, включая коронавирус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146622/
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
В связи с распространением коронавируса появились новые киберугрозы
В Кыргызстане закроют кинотеатры, ночные и компьютерные клубы из-за коронавируса
Президент обсудил с министром финансов экономию бюджета из-за коронавируса
Мэрия Бишкека проводит рейды по клубам и торговым точкам из-за коронавируса
Школьный карантин. Чем занять детей, если на площадку нельзя
За спекуляции привлекут к уголовной ответственности торговцев в Кара-Суу
Коронавирус нам не страшен. Местные выборы в Кыргызстане пройдут в срок
Пандемия коронавируса. Аэропорт «Манас» закупает два тепловизора
Прилетевшую из Индии кыргызстанку не отправили на карантин по коронавирусу
В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло шести человек
Популярные новости
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери
Пандемия коронавируса. За&nbsp;нарушение карантина в&nbsp;Кыргызстане будут штрафовать Пандемия коронавируса. За нарушение карантина в Кыргызстане будут штрафовать
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Бизнес
Инновационные методы лечения помогут победить рак Инновационные методы лечения помогут победить рак
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
Каждый клиент АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; может лично убедиться в&nbsp;точности налива топлива Каждый клиент АЗС «Газпромнефть» может лично убедиться в точности налива топлива
16 марта, понедельник
17:14
В Сокулукском районе убили водителя такси В Сокулукском районе убили водителя такси
17:09
В связи с распространением коронавируса появились новые киберугрозы
17:07
В Кыргызстане закроют кинотеатры, ночные и компьютерные клубы из-за коронавируса
17:03
Родители должны сами решить, отправлять или нет детей в садики
17:01
Члены «Кырк чоро» намерены баллотироваться в Жогорку Кенеш