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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Прилетевшую из Индии кыргызстанку не отправили на карантин по коронавирусу

Проверка прилетевших в Кыргызстан граждан в аэропорту «Манас» ведется халатно, им не дают рекомендаций по домашнему карантину. Об этом в Instagram написала кыргызстанка.

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По ее словам, пограничники забывают ставить штампы, теряют анкеты, а медики одеты в разную одежду. «По прилету заполнила анкету и мысленно готовилась к домашнему карантину, так как Индия в списке государств третьей категории и рекомендуется переждать 14 дней, не передвигаясь по стране. Я была согласна на это. Прилетела, и первое, что бросилось в глаза, как одеты сотрудники, проверяющие температуру тела в самолете. Одна в халате, другая в экипировке, маски обычные. В общем, раз через раз», — пишет девушка.

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Вообщем товарищи, прилетела я сегодня в Бишкек и вот что хочу рассказать вам по факту про аэропорт и про все эти карантины .Прилетела я рейсом из Дели через Алмату .По прилёту заполнила анкету и мысленно готовилась к домашнему карантину,т.к Индия в списке стран третей категории в которой предстоит переждать на домашнем карантине 14 дней не имея права передвигаться по стране .Я была согласна на это .Прилетела и первое что бросилось в глаза это то как одеты сотрудники которые проверяют температуру тела в самолёте.Одна в халате ,другая в экипировке ,маски обычные.Вообщем раз через раз .Я даже одной эжешки задала вопрос ,не страшно ли им так ходить в самолёты не известно с какими гражданами .На что та ответила :"Мы не боимся ничего ".Ок подумала я ,идём дальше.Спускаемся к погран контролю,наши анкеты никто не собирает как это делают во всех странах сейчас ,а отправляют к пограничникам .Дальше начинается цирк ,пограничники проверяют анкету и те кто относится к категории риска вместе с пограничником идут куда то в даль и так происходит с каждым пассажиром. По пути всего этого ,то теряется или забывается анкета ,то посадочный талон,то штамп забывают поставить в паспорт как было у меня .Каждый пассажир начинает требовать свои документы ,которые не понятно где и у кого .Дальше ты стоишь ждёшь ,но не понять чего. Толпа народу один пограничник начинает делать копии паспортов ,потом медленно подходит другой и начинает на всех этих копиях писать адрес(но он в принципе в анкете уже есть ) спрашивать где были и сколько времени ,дальше отдает тебе паспорт и ты идёшь к врачам у которых должны быть анкеты заполненные в самолёте.И врачи решают что с тобой делать.Ок .Разобралась еле с пограничниками который был один на примерно 50 пассажиров , потребовала увеличить число заполняющих все это ,получила свой паспорт быстро и ушла к врачам .Придя к врачам понимаю что анкеты нету ,но я ее сфоткала заранее т.к знала ,что будет жопа .Показываю фото.На что получаю ответ в виде того что идите ,наверное у пограничника мы заберём .Хорошо думаю .Спрашиваю все карантина не будет ? Нет вы свободны .Чтооооо? В этот момент было и радостно и грустно... Продолжение⤵ @yuliya.anatolevna

Публикация от ЧерныйСписокKG (@black_list.kg)

Она отметила, что анкеты пассажиров никто не собирает, как делают это сейчас во всех государствах. «Ваша анкета теряется или забывается, то посадочный талон, то штамп забывают поставить в паспорт, как было у меня. Каждый пассажир начинает требовать свои документы, которые непонятно где и у кого. Толпы народу и только один пограничник. Он начинает делать копии паспортов, потом медленно подходит другой и начинает на всех этих копиях писать адрес (но он в принципе в анкете уже есть)», — говорит кыргызстанка.

По ее словам, врачи не отправляют никого в карантин. Ей сказали, что она свободна и может идти домой. «Почему не могут достойно отрегулировать процесс приема граждан в аэропорту? Это первые ворота в страну, у всех паника. Иностранцы в шоке стояли. Никаких рекомендаций по домашнему карантину и дальнейшему наблюдению не последовало. Почему другие государства с большим пассажиропотоком сумели грамотно выстроить этот процесс, а кыргызстанские пограничники и врачи не могут? С такой работой в аэропорту кыргызстанцам надежда только на бога», — заключила девушка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146594/
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