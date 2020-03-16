Прилетевшую из Индии кыргызстанку не отправили на карантин по коронавирусу

Проверка прилетевших в Кыргызстан граждан в аэропорту «Манас» ведется халатно, им не дают рекомендаций по домашнему карантину. Об этом в Instagram написала кыргызстанка.

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По ее словам, пограничники забывают ставить штампы, теряют анкеты, а медики одеты в разную одежду. «По прилету заполнила анкету и мысленно готовилась к домашнему карантину, так как Индия в списке государств третьей категории и рекомендуется переждать 14 дней, не передвигаясь по стране. Я была согласна на это. Прилетела, и первое, что бросилось в глаза, как одеты сотрудники, проверяющие температуру тела в самолете. Одна в халате, другая в экипировке, маски обычные. В общем, раз через раз», — пишет девушка.

Она отметила, что анкеты пассажиров никто не собирает, как делают это сейчас во всех государствах. «Ваша анкета теряется или забывается, то посадочный талон, то штамп забывают поставить в паспорт, как было у меня. Каждый пассажир начинает требовать свои документы, которые непонятно где и у кого. Толпы народу и только один пограничник. Он начинает делать копии паспортов, потом медленно подходит другой и начинает на всех этих копиях писать адрес (но он в принципе в анкете уже есть)», — говорит кыргызстанка.

По ее словам, врачи не отправляют никого в карантин. Ей сказали, что она свободна и может идти домой. «Почему не могут достойно отрегулировать процесс приема граждан в аэропорту? Это первые ворота в страну, у всех паника. Иностранцы в шоке стояли. Никаких рекомендаций по домашнему карантину и дальнейшему наблюдению не последовало. Почему другие государства с большим пассажиропотоком сумели грамотно выстроить этот процесс, а кыргызстанские пограничники и врачи не могут? С такой работой в аэропорту кыргызстанцам надежда только на бога», — заключила девушка.