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Общество

У Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он отец шестерых детей

Фото 24.kg. Сапар Исаков

У бывшего премьер-министра Сапара Исакова сегодня родились сыновья-двойняшки. Информацию 24.kg он подтвердил сам.

По словам бывшего главы правительства, он счастлив.

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«Я пока ничего больше не знаю. Сегодня супруга родила мальчиков. Все хорошо», — сказал Сапар Исаков.

Известно, что жена бывшего премьера Малика Арстанбекова родила сыновей в одном из бишкекских роддомов.

В семье есть четыре дочери. Теперь у Сапара Исакова еще два сына.

«Я счастлив», — заявил он журналистам 24.kg и отметил, что супруга и малыши чувствуют себя хорошо.

Сапар Исаков осужден судом первой инстанции к 15 годам лишения свободы по делу о модернизации Бишкекской ТЭЦ. Горсуд сейчас продолжает рассмотрение апелляционных жалоб по уголовному делу о модернизации теплоцентрали, которые подали адвокаты обвиняемых. Продолжается суд по делу и о  ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Сапара Исакова обвиняют в коррупции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146165/
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