Каждый четвертый ребенок в Кыргызстане рождается вне брака. Об этом на заседании комитета по соцполитике Жогорку Кенеша сообщил депутат Эльдар Абакиров.

«Прочитав статистические данные, узнал, что каждый четвертый ребенок в КР рождается вне брака. Раньше этот показатель был ниже. Увеличилось количество разводов. В 2018 году на 1 тысячу семей было 210 разводов, в 2022-м — 253», — заметил он.

Нардеп добавил, что мужчины стали уходить от отцовской ответственности, статистика с каждым годом ухудшается.

Отметим, депутаты рассматривали в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования алиментных обязательств».