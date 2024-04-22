14:27
USD 89.02
EUR 94.77
RUB 0.95
Власть

Каждый четвертый ребенок в Кыргызстане рождается вне брака — Эльдар Абакиров

Каждый четвертый ребенок в Кыргызстане рождается вне брака. Об этом на заседании комитета по соцполитике Жогорку Кенеша сообщил депутат Эльдар Абакиров.

«Прочитав статистические данные, узнал, что каждый четвертый ребенок в КР рождается вне брака. Раньше этот показатель был ниже. Увеличилось количество разводов. В 2018 году на 1 тысячу семей было 210 разводов, в 2022-м — 253», — заметил он.

Нардеп добавил, что мужчины стали уходить от отцовской ответственности, статистика с каждым годом ухудшается.

Отметим, депутаты рассматривали в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования алиментных обязательств».
Ссылка: https://24.kg/vlast/292216/
просмотров: 525
Версия для печати
Материалы по теме
Переход на 12-летку. Учет пяти- и шестилетних детей планируют провести до июня
В Кыргызстане хотят взимать по сому с каждого литра бензина. Депутат против
Пропавшего в Бишкеке 14-летнего Ислама нашли
В Кыргызстане предлагают создать центр подготовки к международным олимпиадам
Изнасилование 13-летней в Сокулуке. Подозреваемых допросили и отпустили
В бишкекской школе № 67 выявили туберкулез среди учащихся
В Сулюкте оштрафовали родителей, дети которых нарушили дорожную безопасность
Культурно-образовательный форум «Дети Содружества» проведут в Кыргызстане
В Караколе неизвестные пытались силой посадить школьника в машину и увезти
Новый закон о СМИ. Депутат напомнил — свобода слова влияет на развитие экономики
Популярные новости
Власти Кыргызстана озабочены ситуацией с&nbsp;наркотиками. Комментарий главы ГКНБ Власти Кыргызстана озабочены ситуацией с наркотиками. Комментарий главы ГКНБ
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;15-19 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 апреля
Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о&nbsp;роспуске парламента Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о роспуске парламента
Садыр Жапаров открыл новое здание Кыргызского национального театра &laquo;Манас&raquo; Садыр Жапаров открыл новое здание Кыргызского национального театра «Манас»
Бизнес
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и&nbsp;культуры&nbsp;&mdash; Сергей Соколов Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и культуры — Сергей Соколов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная Компания &laquo;Кемин&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»
22 апреля, понедельник
14:22
Кыргызстанцы завоевали медали на Ташкентском международном марафоне Кыргызстанцы завоевали медали на Ташкентском международ...
14:00
Как Россия и Китай уживаются в Центральной Азии. Исследование центра Карнеги
13:52
Тройня родилась в Бишкеке
13:42
Выпущена книга об особенностях питания детей с онкологией на кыргызском языке
13:34
Мужчина жестко ударил подростка в голову. Его отпустили под домашний арест