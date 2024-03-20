Изнасилование 13-летней в Сокулуке. Подозреваемых допросили и отпустили

Пресс-служба ГУВД Чуйской области прокомментировала 24.kg заявление омбудсмена о том, что в Сокулуке почти год девять парней систематически насиловали 13-летнюю девочку.

По данным милиции, 23 января с заявлением обратилась 41-летняя женщина и попросила найти дочь 2009 года рождения. По словам мамы, 22 января в 8.00 она ушла в школу и пропала.

Начато досудебное производство. Подростка милиционеры нашли 11 февраля в одной из гостиниц села Сокулук и доставили в ОВД района. Во время профилактической беседы установили, что 15-летняя Б.А. уже неоднократно уходила из дома. Назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая и судебно-психолого-психиатрическая экспертизы.

Факт зарегистрирован в ОВД Сокулукского района. Возбуждено уголовное дело по статье 157 «Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим 16 лет» УК КР.

По данным ГУВД, во время расследования установлены и доставлены в милицию парни, на которых указала Б.А., с ними проводят следственные действия. По результатам расследования их действиям будет дана правовая оценка в соответствии с нормами УПК КР. Подозреваемых допросили и отпустили.

По уголовному делу создана группа из числа наиболее опытных следователей ОВД района. Ход расследования на контроле руководства МВД и ГУВД Чуйской области.

«Преступление выявили сотрудники ОВД Сокулукского района. Показания родителей о бездействии милиции не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Следствие продолжается.