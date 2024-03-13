В бишкекской школе № 67 выявили туберкулез среди учащихся

В бишкекской школе-гимназии № 67 выявили туберкулез среди учащихся, вторая смена временно переведена на онлайн-обучение. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, специалисты Центра госсанэпиднадзора провели санитарную обработку всех помещений.

В столичной мэрии подтвердили информацию. По данным чиновников, 7 марта в школу поступило санитарное предписание о выявлении туберкулеза у учащегося. Администрация школы провела родительское собрание соответствующего класса с участием участкового медработника.

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«Школа переведена на двухдневное онлайн-обучение с 11 марта. 12 марта в образовательной организации проведены дезинфекционные мероприятия. Администрация школы взяла на контроль вопрос прохождения рентгена учащимися и учителями школы, с которыми контактировал заболевший», — сообщили 24.kg в муниципалитете.

Отметим, что, по предварительным данным Национального центра фтизиатрии, в Кыргызстане снизилась заболеваемость туберкулезом среди детей. Она составила 11,9 случая на 100 тысяч населения (в 2022 году этот коэффициент был 14,5). А вот среди подростков уровень вырос до 41,2 на 100 тысяч населения против 29,8 в 2022-м.