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Общество

Культурно-образовательный форум «Дети Содружества» проведут в Кыргызстане

Девятый международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» пройдет летом в Кыргызстане. Об этом сообщается в Telegram-канале Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Участники из всех стран Содружества соберутся на берегу озера Иссык-Куль в Чолпон-Ате с 25 июня по 4 июля. Они покажут свои национальные традиции и обычаи через увлекательные презентации.

Программа мероприятия будет насыщена разнообразными мероприятиями: выставками, мастер-классами, спортивными соревнованиями, интеллектуальными играми, образовательными тренингами, музыкальными конкурсами, вечерами искусств.

«Основная цель проекта — создание интернациональной площадки для воспитания детей и молодежи в духе добрососедства и сотрудничества», — сообщили в МПА СНГ.

Отметим, форум проходит с 2013 года. Первой площадкой был Кыргызстан. Дети также побывали в России и Узбекистане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287974/
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