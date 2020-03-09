Пик использования карт «Тулпар» пришелся на четверг. Число пользующихся растет

Число пассажиров, использующих карты «Тулпар», растет. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель компании, внедряющей проект электронного билетирования, Арсен Кондахчан.
Он отметил, что информационная кампания по проекту была не совсем успешной.
«Есть горожане, которые не знают об электронном билетировании, но есть и такие, кто более чем осведомлен и помогает нам просвещать других», — сказал Арсен Кондахчан.
Он добавил, что сейчас проект вкладывает дополнительные средства в информационную кампанию. Число пассажиров, использующих карты для оплаты проезда, по словам руководителя фирмы, увеличивается.
«Пик использования после запуска в промышленную эксплуатацию пришелся на четверг. Картами воспользовалось около 15 тысяч человек. Сегодня мы ожидаем примерно такого же количества», — подчеркнул Арсен Кондахчан.
По его словам, с начала запуска проекта сотрудники-консультанты продали 10-12 тысяч карт, около 70-80 тысяч распространены через торговые точки. Арсен Кондахчан заметил, что пассажиры продолжают платить и наличными.
Может так быть, что у человека нет средств на приобретение карты, не выгонять же его.Арсен Кондахчан
Соглашение об электронном билетировании с ВРС AG (Швейцария) мэрия заключила в мае 2019 года. Ожидали, что система начнет работать в октябре. Потом уточнили, что это пилотный режим. Затем называли новую дату старта проекта — январь 2020-го. Но и это оказался пилотный период.