Пик использования карт «Тулпар» пришелся на четверг. Число пользующихся растет

Число пассажиров, использующих карты «Тулпар», растет. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель компании, внедряющей проект электронного билетирования, Арсен Кондахчан.

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Он отметил, что информационная кампания по проекту была не совсем успешной.

«Есть горожане, которые не знают об электронном билетировании, но есть и такие, кто более чем осведомлен и помогает нам просвещать других», — сказал Арсен Кондахчан.

Он добавил, что сейчас проект вкладывает дополнительные средства в информационную кампанию. Число пассажиров, использующих карты для оплаты проезда, по словам руководителя фирмы, увеличивается.

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«Пик использования после запуска в промышленную эксплуатацию пришелся на четверг. Картами воспользовалось около 15 тысяч человек. Сегодня мы ожидаем примерно такого же количества», — подчеркнул Арсен Кондахчан.

По его словам, с начала запуска проекта сотрудники-консультанты продали 10-12 тысяч карт, около 70-80 тысяч распространены через торговые точки. Арсен Кондахчан заметил, что пассажиры продолжают платить и наличными.

Может так быть, что у человека нет средств на приобретение карты, не выгонять же его. Арсен Кондахчан

Соглашение об электронном билетировании с ВРС AG (Швейцария) мэрия заключила в мае 2019 года. Ожидали, что система начнет работать в октябре. Потом уточнили, что это пилотный режим. Затем называли новую дату старта проекта — январь 2020-го. Но и это оказался пилотный период.