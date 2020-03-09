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Общество

Бишкекчане признаются, что предпочитают личный транспорт общественному

Несмотря на все усилия правительства разгрузить дороги, бишкекчане продолжают терять свое время в автомобильных пробках. В транспортный затор в столице можно попасть не только в часы пик, но почти в любое время.

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Одинокие водители: почему эгоизм приведет к тому, что Бишкек встанет намертво

Как оказалось, горожане отдают предпочтение личному транспорту. В опросе 24.kg респонденты ответили, даже если они пользуются маршрутками, автобусами или троллейбусами, в семье есть хотя бы один автомобиль.

Кстати, почти половина работающих граждан в Бишкеке тратит на дорогу более 45 минут в день. Более того, бишкекчанам приходится тратить на дорогу на 11 минут в сутки больше, чем остальным жителям городов страны. А все это из-за эгоизма самих автолюбителей. Подробнее читайте в нашей дата-истории «Одинокие водители: почему эгоизм приведет к тому, что Бишкек встанет намертво».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145741/
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Бишкекчане признаются, что предпочитают личный транспорт общественному