Пыль кругом. Как дезинфицируют муниципальный транспорт в Бишкеке

Власти страны уверяют: принимаются все возможные меры, чтобы кыргызстанцы не заразились коронавирусом и чтобы он не проник в КР. Даже ввели ограничение на въезд иностранцев, побывавших в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, и граждан КР по ID-картам.

Для профилактики заболеваний, и не только вирусных, кыргызстанцев просят избегать мест массового скопления людей. Но есть потенциально опасные зоны, где вероятность подцепить какое-либо заболевание высока. Это общественный транспорт, в котором ежедневно передвигаются тысячи бишкекчан.

В Минздраве отмечают, что санитарные врачи Бишкекского центра госсанэпиднадзора ежедневно проверяют муниципальные и частные автотранспортные предприятия.

Всем автотранспортным предприятиям выданы санитарные предписания «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий по профилактике ОРВИ, гриппа, в том числе и коронавируса». Министерство здравоохранения

Водителей перед рейсом осматривают в наркологических пунктах — имеется ли у него температура, а администрация предприятий проверяет наличие и укомплектованность медицинских аптечек, гигиеническое состояние пассажирского салона автотранспорта, наличие дезинфицирующих средств.

По данным Минздрава, перед выходом на линию в троллейбусах и автобусах проводится влажная уборка.

Но в муниципальных транспортных предприятиях журналисту 24.kg сообщили, что на мойку транспорт заезжает вечером, после смены.

«После мойки проводится работа по дезинфекции салона. В течение дня водитель на конечных станциях спецсредствами обрабатывает поручни, сиденья», — рассказал начальник отдела эксплуатации Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Сатыбалды Хакимов.

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По его словам, после информации о распространении в мире коронавируса, количество таких санобработок увеличилось.

Сатыбалды Хакимов утверждает: пару раз в неделю проводятся выездные проверки на конечные стоянки автобусов и троллейбусов. По его словам, были отмечены факты, когда водители не проводили обработку салона.

«На первый раз вынесли предупреждение, провели разъяснительную работу по поводу того, что происходит с распространением коронавируса в мире», — продолжил он.

Если водитель повторно будет замечен в том, что не проводит санобработку, его ждет штраф.

В течение дня влажная уборка салонов не проводится — зачастую между рейсами на это не хватает времени, да и средств на содержание уборщиков тоже нет.

«Проводить влажную обработку — не обязанность водителей, но мы их заставляем хотя бы подметать во время перерыва. Бюджет города не позволяет на конечных набрать штат уборщиков. Разговариваем с водителями, но иногда у них не остается времени, потому что машин на линиях мало», — продолжил Сатыбалды Хакимов.

Кстати, троллейбусы тоже моют только один раз в день в конце рабочего дня, а перед сменой салон обрабатывают дезинфицирующим раствором.

«На конечных есть уборщики, но они только подметают салон во время смены, а также водители протирают поручни», — рассказала пресс-секретарь предприятия Жазгуль Кыдырова.

В итоге во многих салонах пыль и грязь. Даже утром в воскресный день, когда пассажиров не так и много. Но в муниципальных предприятиях разводят руками, мол это пассажиры с улицы принесли на обуви в салон. Какой смысл проводить показательную дезинфекцию, если чище от этого не становится? И люди все равно вдыхают пыль во время поездки?