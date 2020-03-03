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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Пыль кругом. Как дезинфицируют муниципальный транспорт в Бишкеке

Власти страны уверяют: принимаются все возможные меры, чтобы кыргызстанцы не заразились коронавирусом и чтобы он не проник в КР. Даже ввели ограничение на въезд иностранцев, побывавших в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, и граждан КР по ID-картам.

Для профилактики заболеваний, и не только вирусных, кыргызстанцев просят избегать мест массового скопления людей. Но есть потенциально опасные зоны, где вероятность подцепить какое-либо заболевание высока. Это общественный транспорт, в котором ежедневно передвигаются тысячи бишкекчан. 

В Минздраве отмечают, что санитарные врачи Бишкекского центра госсанэпиднадзора ежедневно проверяют муниципальные и частные автотранспортные предприятия. 

 Всем автотранспортным предприятиям выданы санитарные предписания «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий по профилактике ОРВИ, гриппа, в том числе и коронавируса».

Министерство здравоохранения

Водителей перед рейсом осматривают в наркологических пунктах  имеется ли у него температура, а администрация предприятий проверяет наличие и укомплектованность медицинских аптечек, гигиеническое состояние пассажирского салона автотранспорта, наличие дезинфицирующих средств.

По данным Минздрава, перед выходом на линию в троллейбусах и автобусах проводится влажная уборка.

Но в муниципальных транспортных предприятиях журналисту 24.kg сообщили, что на мойку транспорт заезжает вечером, после смены.

«После мойки проводится работа по дезинфекции салона. В течение дня водитель на конечных станциях спецсредствами обрабатывает поручни, сиденья»,  рассказал начальник отдела эксплуатации Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Сатыбалды Хакимов.

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По его словам, после информации о распространении в мире коронавируса, количество таких санобработок увеличилось.

Сатыбалды Хакимов утверждает: пару раз в неделю проводятся выездные проверки на конечные стоянки автобусов и троллейбусов. По его словам, были отмечены факты, когда водители не проводили обработку салона.

«На первый раз вынесли предупреждение, провели разъяснительную работу по поводу того, что происходит с распространением коронавируса в мире»,  продолжил он.

Если водитель повторно будет замечен в том, что не проводит санобработку, его ждет штраф.

В течение дня влажная уборка салонов не проводится  зачастую между рейсами на это не хватает времени, да и средств на содержание уборщиков тоже нет.

«Проводить влажную обработку  не обязанность водителей, но мы их заставляем хотя бы подметать во время перерыва. Бюджет города не позволяет на конечных набрать штат уборщиков. Разговариваем с водителями, но иногда у них не остается времени, потому что машин на линиях мало»,  продолжил Сатыбалды Хакимов.

Кстати, троллейбусы тоже моют только один раз в день в конце рабочего дня, а перед сменой салон обрабатывают дезинфицирующим раствором.

«На конечных есть уборщики, но они только подметают салон во время смены, а также водители протирают поручни»,  рассказала пресс-секретарь предприятия Жазгуль Кыдырова.

В итоге во многих салонах пыль и грязь. Даже утром в воскресный день, когда пассажиров не так и много. Но в муниципальных предприятиях разводят руками, мол это пассажиры с улицы принесли на обуви в салон. Какой смысл проводить показательную дезинфекцию, если чище от этого не становится? И люди все равно вдыхают пыль во время поездки?
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145391/
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