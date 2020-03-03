Выборы-2020. Автоматического обновления списков избирателей не будет

«Автоматического обновления списков избирателей со стороны Государственной регистрационной службы не будет», — заявила журналистам глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

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По ее словам, ГРС представляет данные из Единого государственного регистра населения (ЕГРН). Это предварительный список, в котором есть данные обо всех гражданах, достигших 18 лет и сдавших биометрику. Затем этот список делится на границы избирательных округов, а также проверяется, являются ли жители членами местного сообщества по проверке в паспорте.

«Предварительный список затем передается в ЦИК, где уточняются все данные. На этом этапе граждане могут представить свои заявления для уточнения себя в списках избирателей. И только потом этот список вывешивается на сайте «Тизме». Автоматической выгрузки списков избирателей теперь не будет. Это международная норма: списки предоставляет организация, которая отвечает за проведение выборов», — подчеркнула Нуржан Шайлдабекова.

Выборы депутатов городских и айыльных кенешей состоятся 12 апреля. В этот день пройдет голосование в 25 айыл окмоту и 5 городах — Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу.