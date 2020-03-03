После митинга: из 166 задержанных 162 отпущены после установления личности

После начала беспорядков на митинге сторонников Садыра Жапарова милиция задержала 166 человек. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, после установления личности 162 участника акции протеста отпущены. С ними также проведена профилактическая беседа.

Оперативно-следственные мероприятия в отношении нарушителей правопорядка продолжаются.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 264 («Массовые беспорядки») УК КР.

Под стражу заключены четверо участников митинга.

В результате массовых беспорядков 24 сотрудника милиции получили телесные повреждения разной степени тяжести. В настоящее время назначены экспертизы, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Ранее в ГКНБ сообщили, что одному из модераторов митинга сторонников Садыра Жапарова — экс-депутату Жогорку Кенеша Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на насильственный захват власти. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.