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Общество

После митинга: минувшая ночь в Бишкеке прошла спокойно, без инцидентов

Минувшая ночь в Бишкеке прошла спокойно, без происшествий и инцидентов. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

По данным ведомства, сотрудники милиции патрулировали улицы города всю ночь. Как отмечают очевидцы, сейчас по периметру «Белого дома» наблюдается усиление. Тут находятся сотрудники подразделений МВД, милицейские автобусы, спецтехника. Работники муниципального предприятия «Тазалык» продолжают очистку центральной площади Ала-Тоо.

Напомним, вчера в столице прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями, двое из них пострадали.

По факту беспорядков возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на насильственный захват власти» УК КР.

Задержаны организаторы акции протеста — брат политика Сабыр Жапаров, активист Амангелды Артыков и экс-нардеп Каныбек Осмоналиев.

Более ста участников митинга доставлены в милицию. Их привлекут к административной ответственности за нарушение общественного порядка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145294/
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