Плагиат в работах кыргызских ученых за 2019 год обнаружили члены ВАК

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Кыргызстана за 2019-й отклонила 10 ходатайств о присуждении ученой степени. Из них три работы отсеяны по результатам проверки по компьютерной программе «Антиплагиат». Об этом сообщила главный ученый секретарь ВАК Нургуль Атабекова.

Уточняется, что еще шесть научно-исследовательских работ отклонили по процедурным нарушениям, одну — по результатам экспертизы диссертации экспертным советом.

«В связи с несоответствием аттестационных документов предъявляемым требованиям отклонено 14 ходатайств о присвоении ученых званий — профессора и доцента», — рассказала Нургуль Атабекова.

Она добавила, что за прошлый год присуждено всего 284 ученые степени, из них 55 — доктора наук, 229 — кандидатов, 31 — профессора, 82 — доцента и старшего научного сотрудника двум соискателям.

Отмечается также, что переаттестованы 1 доктор наук, 13 кандидатов, 7 обладателей академической степени доктора философии.