В Узгенском районе зараженных коронавирусом нет. Сообщения в мессенджерах ложные

В мессенджерах распространяют фейки о заразившихся коронавирусом в Узгенском районе Ошской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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В ведомстве подчеркнули, что подтвержденных случаев коронавируса в Кыргызстане нет. Эпидемиологическая ситуация стабильная.

По данным пресс-службы, 28 февраля через контрольно-пропускной пункт «Достук» Кара-Суйского района из Узбекистана приехали один гражданин Южной Кореи и двое россиян. Их поместили во временный карантин. Состояние у всех удовлетворительное, симптомы респираторных заболеваний, в том числе коронавируса, отсутствуют.

Отметим, что Минздрав рекомендует гражданам КР не посещать места массового скопления людей и верить только официальной информации. Ранее сообщалось, что республика ввела карантин для граждан, прибывающих из Ирана, Южной Кореи и Японии.

Число зараженных коронавирусом в мире за сутки увеличилось до 85 тысяч 182, умерли 2 тысячи 924 человека, выздоровели 39 тысяч 524.