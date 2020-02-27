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Общество

Контроль за работой общественного транспорта ужесточают в городе Ош

В Оше началась массовая проверка работы общественного транспорта на соблюдение правил перевозки пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, проверку проводит комиссия из специалистов аппарата мэрии города, работников Агентства пассажирского транспорта (АПТ), транспортной инспекции, ГУОБДД.

Особое внимание уделяется наличию у водителей единой формы, санитарным нормам в салоне транспортных средств, техническому состоянию машин.

За два дня проверили 15 линий маршрутных микроавтобусов. Мелкие нарушения выявлены у 30 процентов водителей. Им нужно все исправить в течение двух дней. Контроль за исполнением требований комиссии возлагается на куратора, закрепленного АПТ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144842/
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