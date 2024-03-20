Нооруз-2024. Общественный транспорт будет временно курсировать по улице Киевской

Из-за закрытия отрезков дорог в центре Бишкека общественный транспорт временно перенаправлен на улицу Киевскую. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По его данным, речь идет о транспорте, курсирующем по проспекту Чуй от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик.

Напомним, в связи с празднованием Нооруза на площади Ала-Тоо с 18 марта до 00.00 23 марта перекрыты часть проспекта Чуй от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик, отрезки улиц Раззакова от улицы Абдымомунова до проспекта Чуй и Орозбекова от улицы Абдымомунова до проспекта Чуй.

Мэрия Бишкека приносит извинения за временные неудобства и надеется, что участники дорожного движения с пониманием отнесутся к введению этой вынужденной меры.