Большинство водителей автобусов Бишкека не сдали тест на ПДД. Мэрия опровергает

Мэрия Бишкека опровергла информацию, что половина водителей автобусов провалила тест.

Как сообщили в пресс-службе, в целях профилактики и предупреждения ДТП с участием общественного транспорта муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» проводит тестирование водителей на знание ПДД.

На сегодня в предприятии работают 1 тысяча 439 водителей, из них 226 сдали экзамены. Тестирование проходит ежедневно по расписанию.

«С 9 февраля по 10 марта для трудоустройства в БПАТП прибыли 222 кандидата и сдали экзамены по Правилам дорожного движения. Из них прошли 98 человек, которые в настоящее время подают документы на работу. На повторную сдачу экзаменов отправлены 124 потенциальных водителя. Они являются лишь кандидатами на должность водителя и не выходят на линии», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что водители общественного транспорта с этого года будут сдавать экзамены два раза в год для подтверждения уровня знаний ПДД. Для этого открылся специальный класс безопасности, оснащенный необходимым оборудованием.

«Если водитель не сдаст экзамен, ему не разрешается выходить на линию. В случае неудачной сдачи экзамена три раза муниципальное предприятие БПАТП направляет в соответствующие органы официальное уведомление об аннулировании его водительских прав», — подчеркнули в мэрии.