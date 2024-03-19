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Общество

В Нооруз для болельщиков кок-бору организуют общественный транспорт

В Нооруз для болельщиков кок-бору организуют общественный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, 21 марта в 11.00 на месте будущего ипподрома пройдут финальные матчи по кок-бору.

В целях недопущения дорожных заторов в районе авторынка «РИОМ Авто» для автомашин организуют платную парковку вместимостью 1,5 тысячи автомобилей.

Стоимость парковки составит 30 сомов, оплатить можно будет через приложение MBank или терминалы.

Для удобства также будет организован транспорт с 09.00 до 10.30. До арены можно будет доехать на общественном транспорте (Shuttle Bus) по городской стоимости — 17 сомов при безналичной оплате, 20 сомов наличными.

«Вам необходимо оставить свой транспорт и ехать дальше на автобусе, которые будут довозить до места назначения и возвращаться обратно на исходную остановку», — сообщили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289450/
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