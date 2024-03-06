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Общество

Как читатели оценили работу общественного транспорта Бишкека? Итоги опроса 24.kg

Большинство читателей 24.kg оценивают работу общественного транспорта Бишкека удовлетворительно. Так считают более 40 процентов проголосовавших, или 1 тысяча 939 человек. А 29 процентов участников опроса оценили ее отрицательно.

24.kg
Фото 24.kg. Итоги опроса

Журналисты 24.kg поговорили с жителями столицы по поводу работы общественного транспорта. Среди проблем люди называли переполненные автобусы и троллейбусы, неэффективность талонов, сбои при онлайн-оплате, плохую транспортную доступность отдаленных районов города.

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Также редакция провела опрос среди читателей сайта, который включал несколько вопросов об эффективности работы общественного транспорта. В основном среди участников оказались пользователи автобусов и люди старше 50 лет.

Стоимость проезда не устраивает многих жителей Бишкека. Так, 51 процент проголосовавших отметили, что она не соответствует качеству предоставляемых услуг.

24.kg
Фото 24.kg. Итоги опроса

В мэрии напомнили, что по новому тарифу цена проезда в автобусах и троллейбусах при безналичной оплате составляет 17 сомов, при наличной — 20 сомов. При оплате наличными водитель должен выдавать талон, который необходимо сохранять до конца поездки. Но 550 участников нашего опроса отметили, что билеты водители не выдают.

При оплате QR-кодом 62 процента респондентов сталкивались с трудностями.

Многие читатели 24.kg ответили, что интервалы между транспортом — в основном 15-20 минут. Еще 53 процента подчеркнули, что довольно часто ездят в переполненном общественном транспорте.

Участники опроса в час пик предпочитают пройтись пешком и ставят средний балл (троечку) водителям автобусов и троллейбусов.

24.kg
Фото 24.kg. Итоги опроса

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288434/
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