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Общество

Много ДТП. В Бишкеке милиция начала проверять водителей общественного транспорта

Сотрудники отдела технического надзора управления Патрульной службы милиции Бишкека начали проверку водителей общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ.

По ее данным, водителей проверяют на алкоголь, знание Правил дорожного движения, машины — на техническую пригодность, смотрят, есть ли аптечки и огнетушители.

«Экзамен устраивают прямо на выезде из автобусных парков. За несколько часов фиксируют десятки нарушений. Основная проблема — неисправные машины. Их инспекторы немедленно разворачивают в парк на ремонт», — отметили в управлении.

Причиной масштабной проверки в УПСМ назвали аварии с участием общественного транспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291772/
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