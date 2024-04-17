Много ДТП. В Бишкеке милиция начала проверять водителей общественного транспорта

Сотрудники отдела технического надзора управления Патрульной службы милиции Бишкека начали проверку водителей общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ.
По ее данным, водителей проверяют на алкоголь, знание Правил дорожного движения, машины — на техническую пригодность, смотрят, есть ли аптечки и огнетушители.«Экзамен устраивают прямо на выезде из автобусных парков. За несколько часов фиксируют десятки нарушений. Основная проблема — неисправные машины. Их инспекторы немедленно разворачивают в парк на ремонт», — отметили в управлении.
Причиной масштабной проверки в УПСМ назвали аварии с участием общественного транспорта.