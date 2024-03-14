Пять водителей общественного транспорта уволены за грубое нарушение ПДД

В столице за грубое нарушение ПДД уволены пять водителей общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие постоянно проводит работу по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

«На основании решения внутренней комиссии предприятия, которая проводится еженедельно, за грубое нарушение ПДД отстранены от работы пять водителей общественного транспорта, а 18 лишены 100 процентов премии. Ранее также за грубое нарушение Правил дорожного движения отстранены от работы пять водителей и три водителя лишены премии», — сказали в муниципалитете.

В пресс-службе добавили, что в целях профилактики и предупреждения ДТП с участием общественного транспорта МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» проводит тестирование водителей на знание ПДД.