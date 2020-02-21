Цифра дня. 3 миллиона 450 тысяч сомов штрафов заплатили трудовые мигранты в КР

В 2019 году трудовые мигранты заплатили 3 миллиона 450 тысяч сомов в виде штрафов за нарушение режима пребывания в Кыргызстане.

В Кыргызстане сейчас находится на заработках 354 тысячи граждан Узбекистана и Таджикистана.

Это те, кто прошел регистрацию и встал на учет. Цифра, отметили в МВД, постоянно меняется, поскольку ежедневно выезжает-въезжает в Кыргызстан около 300 граждан соседних государств.

Напомним, нардеп Исхак Пирматов предложил ввести понятие «приграничный мигрант» и электронный патент для такой категории мигрантов с единой ставкой за него в 500 сомов. Представители правительства просят разделить патенты по видам и тогда устанавливать ставки за них, учитывая время пребывания мигранта в стране.

Граждане Узбекистана и Таджикистана могут находиться в Кыргызстане без регистрации 60 дней.

По предварительным подсчетам, если стоимость патента будет 500 сомов, бюджет станет получать более 100 миллионов сомов ежегодно. Эти средства планируют направить на развитие регионов, в частности тех, где трудятся мигранты.