Мигрантам из Кыргызстана предложили подумать о дополнительном образовании

Руководитель секретариата Совета по вопросам миграции и противодействия торговле людьми Улан Ногойбаев в эфире «Биринчи радио» обратился к трудовым мигрантам.

«Подумайте о дополнительном образовании, чтобы получить специальность и продолжить свою карьеру на новом уровне. Возможно, вы хотите посетить другую страну. На сегодня очень много возможностей в Западной, Восточной Европе, США, на Ближнем Востоке и в Азии, — сказал он. — Российская Федерация предоставляет очень много стипендий. Молодые люди могут получить бесплатное образование в лучших вузах РФ. Подготовьте документы, подавайте. Правительство Венгрии предоставляет около 200 стипендий, правительства Китая и Турции тоже выделяют определенное количество грантов. Вся информация публикуется на сайтах посольств. Есть много возможностей для молодых людей стать успешными на новом уровне, воспользуйтесь ими».

Улан Ногойбаев добавил, что в Кыргызстане много курсов по изучению иностранных языков: «К примеру, есть бесплатные курсы английского. Если даже курсы платные, то они вполне доступные. Год-полтора — и вы будете готовы, чтобы поступить в вуз».

Он заметил, что есть и другие возможности для трудовых мигрантов. Многие соотечественники, по словам руководителя секретариата совета, проработав определенное время за границей и получив колоссальный опыт, новые компетенции, возвращаются в КР.

«Наша республика не стоит на месте, развивается, привлекает инвестиции. Строятся заводы, предприятия, многоэтажные дома. Есть потребность в трудовых ресурсах и в легкой промышленности, и в сфере услуг. Мы хотели бы, чтобы наши вернувшиеся граждане или те, кто только планирует вернуться, трудоустроились, реализовали себя здесь. Недавно мы встречались с нашими соотечественниками из России и европейских стран. Они готовы и заинтересованы вкладывать свои средства, выступить инвесторами в малом и среднем бизнесе», — сказал он.