Прогнозировать миграционные потоки в Кыргызстан рекомендует эксперт

Полукриминальные группировки организуют каналы незаконной трудовой миграции. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил эксперт по миграции Самат Токтоболотов.

По его словам, сначала работодатель должен получить квоту, согласие компетентных органов на привлечение иностранных работников, только после этого граждане могут заезжать в КР.

«Но есть много структур, которые хотят сделать на этом деньги. Иностранцы из-за того, что просто не в курсе всех правильных путей легализации в Кыргызстане, пользуются их услугами и в итоге остаются в незавидном положении», — сказал Самат Токтоболотов.

Он отметил, что Указ «О мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих на территории КР» очень своевременный.

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«У нас должна быть четкая, понятная и прозрачная миграционная политика. Мы должны знать, куда и с кем идем, сколько работников нам нужно, на каких предприятиях они должны работать. Исходя из ежегодных показателей, должны планировать прогноз на будущее.

Разрешения на работу теперь выдает МИД, для него это немного чуждая функция, поскольку министерство не имеет какой-либо информации о рынке труда, что сейчас происходит в сфере занятости, какие работники нужны.

Раньше, скажу по опыту в миграционной службе, поступившую заявку рассматривал уполномоченный орган, специалисты выезжали на предприятие, смотрели как работают, сколько налоговых отчислений делают, подписывали выездной акт. После этого собиралась комиссия из уполномоченных органов (ГКНБ, МВД, налоговая, Минтруда) и коллегиально принималось решение о приеме иностранных граждан. Сейчас такой практики нет, и определенные лица могут этим воспользоваться и поставить на поток свои посреднические услуги», — сказал Самат Токтоболотов.

Он добавил, что Кыргызстан показывает хороший темп экономического роста; а чем более развита страна, тем больше мигрантов привлекает.

«Миграцию практически не остановить. Какая-то часть нелегальной миграции будет присутствовать в любом случае. Указ президента — это первые шаги, чтобы поставить хорошую структурную работу по наведению порядка в миграционном поле Кыргызстана», — подчеркнул эксперт.

Напомним, иностранцам и лицам без гражданства, пребывающим в КР с нарушением миграционного законодательства, до 10 июня 2025 года дается возможность легализовать свое правовое положение на территории республики.