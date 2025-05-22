Не затягивать с урегулированием своего положения в РФ призывают кыргызстанцев

Заведующий отделом консульского департамента МИД КР Алмазбек Байбосов в эфире «Биринчи радио» призвал кыргызстанцев не затягивать с урегулированием своего положения в Российской Федерации.

Ранее стало известно, что срок урегулирования правового положения иностранцев в России продлен до 10 сентября 2025 года.

«Первоначально срок стоял до 30 апреля 2025-го, во всех миграционных отделах РФ наблюдались очень большие очереди. Как только стало известно о продлении, количество обращений резко упало. Наши граждане опять решили, что времени теперь много и они могут успеть. Но министерство призывает наших граждан в срочном порядке, безотлагательно начинать все процедуры. Если есть дальнейшие намерения оставаться и трудиться в РФ, то необходимо заключать трудовые договоры — это основной документ», — сказал Алмазбек Байбосов.

Читайте по теме Продлен срок урегулирования правового положения иностранцев в России

Он отметил, что лето пройдет быстро: «Это отпускной период, и навряд ли многие будут сейчас стоять в очередях, а будут выезжать на летние каникулы в КР».

Представитель МИД КР также посоветовал не обращаться к третьим лицам за содействием. «Если кто-то обещает за вас подготовить все документы за определенную сумму, то это мошенники. Нужно самим сдать биометрические данные, пройти медицинское освидетельствование. Из-за этих третьих лиц очень большое количество наших граждан попали в так называемый черный список и выдворены из России, потеряли работу и не могут до сих пор въехать в эту страну», — заметил Алмазбек Байбосов.

Начальник управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Джумабек Мырзабаев добавил, что при выезде в РФ граждане КР могут обращаться в Центр трудоустройства граждан за рубежом и узнать, не находятся ли они в реестре контролируемых лиц, не ограничен ли им въезд.

«После въезда в РФ в течение одного месяца с момента прибытия необходимо зарегистрироваться по месту фактического пребывания, пройти медицинское освидетельствование, сдать отпечатки пальцев, заключить трудовой или гражданский правовой договор, соблюдать местные законы и уважать обычаи», — подчеркнул он.